Otra derrota de clubes ticos en Panamá, Herediano se quedó al borde de la eliminación tras caer de visitante ante el Sporting San Miguelito.

¿Qué pasó?

Herediano visitó Panamá con la obligación de puntuar para no complicar su participación, sin embargo, los planes no salieron de la mejor manera y cayó 2-0.

Yair Jaen al 45′ y Joseph Cox al 64 y de penal, sentenciaron el resultado del juego.

¿Puede Herediano clasificar?

Aun el equipo florense no está eliminado, enfrentará al Municipal de Guatemala en la última jornada, en un duelo directo por la clasificación.

Una victoria no asegura su lugar en la siguiente fase, pues depende del resultado del juego entre Sporting y Real España.

Clubes ticos ante panameños

Todos los duelos de ticos ante panameños terminaron en derrota en la presente Copa Centroamericana.

Alajuelense cayó ante Plaza Amador, Saprissa cayó ante el Independiente y ahora Herediano pierde ante el equipo de Sporting San Miguelito.