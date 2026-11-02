Herediano nunca perdió en el Carlos Alvarado ante Saprissa

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Herediano buscará mantener su invicto como local en Santa Bárbara frente al Saprissa, racha que suma ocho partidos sin perder ante el equipo morado en el estadio Carlos Alvarado.

En esos ocho juegos como local ante los morados, los florenses registran siete victorias y un empate para un rendimiento del 92 %, por lo que ahora se enfocan en sumar tres puntos este jueves para cerrar de mejor manera el torneo.

Sergio Rodríguez señaló que el grupo ha venido trabajando bien los últimos partidos y jugando de buena manera, que está consciente de lo que tiene que hacer y que irá a luchar hasta el final por la victoria en todos los partidos.

El Herediano mantiene entradas a la venta desde los 5.000 hasta los 10.000 colones para el juego pactado para este jueves a las 8 de la noche.