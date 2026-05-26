Sigue muy activo el Club Sport Herediano en el mercado de fichajes. El campeón nacional vuelve a ser protagonista con el anuncio de una llegada más a su institución.

Se trata de la incorporación del jugador Reggy Rivera, quien llega procedente de la Asociación Deportiva San Carlos.

Rivera, de 27 años, es defensor, particularmente ocupa el puesto de lateral derecho, lugar en donde alcanzó gran regularidad en el cuadro sancarleño.

La presentación de Herediano

“¡BIENVENIDO AL CAMPEÓN NACIONAL! El Club Sport Herediano informa la llegada de Reggy Rivera a nuestra institución. A darlo TODO por esta CAMISETA“, indicó el club en sus redes sociales, acompañado de la siguiente imagen:

Esta es la cuarta incorporación oficial que realiza Herediano, tras las llegadas de Abner Hudson, Aarón Suárez y Ariel Arauz.