El Club Sport Herediano se reencontró con la victoria tras vencer por la mínima a Liberia en casa, un resultado que llega como una bocanada de oxígeno luego de tres duelos sin ganar.

Luis Ronaldo Araya puso el único del juego en la primera mitad, tras un remate potente desde fuera del área que dejó sin opción Monreal.

El juego tuvo pocas opciones claras, pero estuvo muy disputado en el centro del campo, con la mayor parte del control para el equipo local.

Esta fue la primera derrota de Liberia, también el tercer triunfo para los rojiamarillos, ambos terminarán la jornada 6 como líderes con 11 puntos cada uno, pero los guanacastecos lideran en la diferencia de goles.