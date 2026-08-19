Herediano le gana al Real Estelí en Nicaragua

Durante esta noche se celebró el juego entre el Real Estelí y el Club Sport Herediano, por la jornada 4 de Copa Centroamericana.

Los florenses llegaban obligados a ganar, mientras que los de Nicaragua, buscaban seguir bajo el rendimiento positivo que llevaban en el torneo.

¿Cómo quedó el partido?

Los dirigidos por Jafet Soto ganaron 0-2.

¿De quiénes fueron los goles?

Elías Aguilar, al 21′.

John Faust (autogol), al 73′.

¿Cómo fueron los goles?

Elías aprovechó un gran pase filtrado, entró en segunda línea y tras un uno contra uno, veció al portero John Faust.

Faust volvió ser protagonista en el autogol. Aguilar cobró un tiro de esquina y un jugador rojiamarillo ‘peinó’ la pelota, lo que no esperaba el guardameta es que después de tirarse y no poder atrapar el balón, un defensor tratara de desviar el esférico y le pegara en su espalda.

¿Qué significa este resultado?

Que con esta victoria los florenses ya suman 4 puntos, mientras el equipo nicaragüense se mantiene con 6 unidades.