Herediano tendría listo su técnico tras la salida de José Giacone

El Herediano ya tendría definido a su próximo técnico interino tras la salida de José Giacone. La opción número uno es Jafet Soto, actual presidente de Fuerza Herediana.

Soto asumiría nuevamente las riendas del equipo florense y llegaría por decimoséptima ocasión al banquillo del Herediano, aunque sería la undécima vez que lo hace de manera interina.

Jafet Soto volvería al banquillo del Herediano

La última vez que Soto dirigió al equipo fue en diciembre de 2025. Ahora, tendría la misión de levantar al conjunto rojiamarillo y conseguir buenos resultados en las dos próximas visitas.

El Herediano tendrá este martes su primera práctica de la semana, después de realizar una sesión regenerativa tras el duelo ante Alajuelense.

Soto ya sabe lo que es ser campeón con Herediano

Jafet Soto cuenta con una amplia trayectoria al frente del conjunto florense. Entre sus principales logros destacan los títulos del Apertura 2018, Apertura 2024 y Clausura 2025.

Ahora, el presidente de Fuerza Herediana podría volver a tomar el mando del equipo para intentar encaminarlo hacia la victoria y recuperar terreno en el torneo.

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