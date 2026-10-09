Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Mascarero herediano innova con una máscara inspirada en uno de los animales más queridos de Costa Rica, pues Dany Lara, vecino de Santo Domingo de Heredia, decidió darle vida al perezoso en una máscara muy particular.

Aunque Dany es barveño, vive en Santo Domingo de Heredia, y fue motivado por su hijo Gabriel Lara, quien heredó la pasión por las mascaradas y ama bailarlas y grabar contenido en redes.

Así, el arte de las mascaradas evoluciona y sigue sacando sonrisas en la cultura costarricense.