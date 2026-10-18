Herediano golea en Pérez Zeledón y sale del último lugar

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Terminó el juego entre Pérez Zeledón y Herediano, por la jornada 12 del torneo nacional. Los florenses volvieron al triunfo con un contundente 0-3.

¿Qué pasó en el partido?

Daniel González marcó el primero al minuto 68′, luego llegó el segundo de Allan Cruz al 70′ y al 74′ marcó de penal Elías Aguilar.

Un partido que pintaba parejo se resolvió en apenas 10 minutos, con oportunidades clarísimas que Herediano no desaprovechó.

Con este resultado Herediano alcanza los 11 puntos, a solo 8 de zona de clasificación. Pérez Zeledón pasa al último puesto con solo 9.