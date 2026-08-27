Herediano gana pero queda fuera de Copa Centroamericana

Terminó el juego entre el Club Sport Herediano y el Antigua de Guatemala, por la jornada 4 de la Copa Centroamericana. El resultado favoreció a los locales por 2-1.

¿Qué pasó en el partido?

El partido se mantuvo muy parejo, a pesar del jugador menos de los de Antigua. El primer gol de los rojiamarillos cayó hasta el segundo tiempo, por parte de Luis Ronaldo Araya desde fuera del área.

La segunda anotación fue el empate de Antigua, tras un cabezazo que llegó precedido de un centro desde el costado.

El gol de la victoria fue de Abner Hudson al 71′. Herediano consiguió un 2-1 que no le alcanza para la siguiente fase.

La tabla quedó con Alianza como líder, Marathón segundo lugar empatado en puntos con Herediano pero tres goles marcaron la diferencia en el acumulado.