Herediano está obligado a ganar en busca de clasificar en Copa Centroamericana

El Club Sport Herediano está obligado a ganar esta noche ante el Antigua GFC de Guatemala en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, ya que un empate o una derrota lo dejarían eliminado del torneo.

Los florenses, dirigidos por Paulo Wanchope, suman cuatro puntos en el Grupo B y necesitan la victoria para mantener vivas sus esperanzas de clasificación a los cuartos de final.

Un triunfo los llevaría a siete unidades y trasladaría la definición al resultado entre Marathón y Real Estelí.