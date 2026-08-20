Herediano confirma a su nuevo entrenador

El Club Sport Herediano acaba de confirmar a su nuevo entrenador, luego de la salida de José Giacone a principios del mes de agosto.

Se trata de Paulo César Wanchope, el conjunto amarillo anunció el regreso del exjugador a los banquillos.

Herediano hizo oficial el anuncio mediante un comunicado en sus redes sociales, donde se pronuncia de la llegada del histórico jugador tico.

“Una leyenda vuelve a casa para hacer historia”, ese fue el lema que utilizó el club para la fotografía del anuncio.

El más reciente paso de Wanchope como entrenador tuvo lugar en el Saprissa, ahora volverá a la casa florense para intentar sacar la tarea en Copa Centroamericana y colocarse entre los primeros puestos del campeonato nacional.