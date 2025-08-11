Por medio de un comunicado, el Club Sport Herediano anuncia su nuevo director técnico.

Recordar que el cuadro florense anunció la semana pasada la salida de Pablo Salazar, por lo que el puesto lo asumió Jafet Soto (de manera interina) ante Liga Deportiva Alajuelense.

“El Club Sport Herediano informa la incorporación de Hernán Medford como nuevo director técnico de nuestro equipo. Medford regresa a su casa, el Herediano, donde ya obtuvo dos títulos nacionales como entrenador (Verano 2016 y Verano 2017) y uno como asistente técnico en el año 2018“, dijo el comunicado de Herediano.

Medford dejó su puesto como entrenador en Marquense (Guatemala) para asumir esta nueva oportunidad en el club rojiamarillo.