Herediano anuncia la salida de su entrenador

La derrota por goleada contra la Liga Deportiva Alajuelense fue la gota que derramó el vaso para la directiva del Herediano con José Giacone.

Así lo comunicó el mismo club en sus redes sociales, con un comunicado oficial con los detalles.

¿Qué dijo el Herediano?

“Informamos que el director técnico, José Giacone, no continuará formando parte del Club Sport Herediano”.

El club agradeció su dedicación y compromiso durante su etapa durante el club. Giacone ganó la 32, además de la Supercopa y la Recopa.

¿Quién suple a Giacone?

El Club Sport Herediano informó que sigue trabajando para definir el próximo entrenador del equipo. Dicha decisión se informará en el momento oportuno.

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Es el primer técnico despedido en el presente torneo.