Por medio de un comunicado, hace escasos minutos, el Club Sport Herediano anunció la salida de su director técnico, Pablo Salazar.

Salazar asumió el grupo tras la finalización del Torneo de Clausura 2025, donde el “Team” quedó campeón nacional.

“El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo“, dice el comunicado del club.

De los últimos cuatro partidos disputados, el cuadro florense tiene un rendimiento de 1 victoria, 1 empate y dos derrotas.

El próximo juego de los rojiamarillos será ante Alajuelense, el próximo domingo, a las 5:00 p.m.