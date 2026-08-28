Herediano anuncia la llegada de delantero mexicano

Es un viernes activo en el mercado para el Club Sport Herediano. Primero confirmó la llegada del centrodelantero Deyverjen Matthews, y ahora anunció otro.

Se trata del mexicano Jesús Henestrosa quien se suma como nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2026.

¿Quién es Jesús Henestrosa?

El atacante, de 32 años, llega procedente del Tepatitlán de México.

Henestrosa puede jugar como delantero y extremo izquierdo. Su llegada también marca su regreso al fútbol costarricense, luego de su paso por Municipal Liberia entre 2025 y 2026.

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Antes de llegar al campeonato nacional, el mexicano pasó por diferentes clubes de su país. Entre ellos aparecen las fuerzas básicas de Cruz Azul, Leones Negros y los Tiburones Rojos de Veracruz.

Ahora, Henestrosa se suma al “Team” para afrontar el Apertura 2026 y buscará aportar experiencia en la ofensiva herediana.