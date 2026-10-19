Heredia y San José tendrán suspensiones de luz este martes

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre suspensiones programadas del servicio eléctrico para este martes 20 de octubre, debido a trabajos en las redes eléctricas.

Las zonas sin luz

Según la información publicada por la institución, las interrupciones afectarán los siguientes sectores:

San José, cantón central, Pavas (parcial): de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Se realizarán obras por contrato de redes eléctricas.

de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Se realizarán obras por contrato de redes eléctricas. Heredia, Santa Bárbara, San Pedro (parcial): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los trabajos corresponden a la construcción de obras eléctricas.

de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los trabajos corresponden a la construcción de obras eléctricas. San José, cantón central, Carmen, barrio Amón (parcial): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se efectuarán labores de distribución eléctrica subterránea.

Se recomienda a los usuarios de estos sectores tomar las previsiones necesarias ante las interrupciones programadas.

Por: Camila Rosales Méndez

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