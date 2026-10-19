Heredia y San José tendrán suspensiones de luz este martes

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre suspensiones programadas del servicio eléctrico para este martes 20 de octubre, debido a trabajos en las redes eléctricas.
Según la información publicada por la institución, las interrupciones afectarán los siguientes sectores:
Se recomienda a los usuarios de estos sectores tomar las previsiones necesarias ante las interrupciones programadas.
Por: Camila Rosales Méndez
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