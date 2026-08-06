Heredia tendrá un nuevo Colegio Científico: así podrá ingresar el primer grupo de estudiantes

Estudiantes de noveno año podrán aplicar al nuevo centro de estudios.

La Universidad Nacional (UNA) anunció la apertura de un Colegio Científico en el cantón central de Heredia, que funcionará en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del campus Omar Dengo para el curso lectivo 2027.

La iniciativa, aprobada por el Consejo Nacional de Colegios Científicos y oficializada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), permitirá que estudiantes que actualmente cursan noveno año ingresen a este nuevo centro educativo.

El colegio ofrecerá los niveles de cuarto, quinto y sexto año bajo la modalidad científica, ampliando así la oferta académica en la provincia. Con esta apertura, Heredia se suma a las regiones con acceso a educación especializada en ciencias.