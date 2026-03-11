Heredia es la provincia con mayores intenciones de contratación

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La provincia de Heredia registra las mayores intenciones de contratación en Costa Rica, según la encuesta realizada por Manpower Group a más de 400 empresas a nivel nacional.

El estudio revela que los sectores de bienes raíces y construcción son las áreas con mayor demanda laboral proyectada para los próximos meses del año.

Este comportamiento refleja una recuperación o expansión en estos rubros, que tradicionalmente son motores importantes de la economía y generadores de empleo directo e indirecto.