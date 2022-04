Recientemente, la actriz Helen Mirren admitió que ha cambiado su rutina de belleza, o como ella la llama, su “rutina de arrogancia” a lo largo de los años. “Solía ​​acostarme con todo el maquillaje puesto cuando era joven, solo porque no podía molestarme en quitármelo. Ahora me quito el maquillaje por la noche”, dice la ganadora del Oscar, de 76 años. “Ciertamente a medida que envejeces, eres más cuidadoso con lo que haces tanto dentro como fuera de tu cuerpo”.

“Si hay un mantra que le pasaría a una generación más joven, sería cuidar más lo que entra en tu cuerpo, por favor, no fumes, por favor, porque esas son las cosas que duran”, agrega la estrella, quien es conocida por experimentar con la moda y la belleza. “Una hermosa máscara de pestañas o lápiz labial te hará lucir genial para la noche. Pero las cosas que realmente duran son tener una piel hermosa, estar bastante en forma, nada extremo, y comer de manera saludable”.

La estrella, conocida por sus papeles icónicos en el cine, la televisión y el teatro, tiene cuatro películas este año: The Duke, White Bird: A Wonder Story, Golda y Shazam, por lo que el ejercicio de adaptación no siempre es fácil. “Trato de hacer un poco de ejercicio casi todos los días, pero entro y salgo. No tengo remedio con la autodisciplina”.

Ella evita cualquier cosa monótona. “Trato de hacer al menos 20 minutos, un poco de estiramiento y cosas así. No hago nada agotador; no soporto la caminadora”, dice. “Siempre pienso: hazlo todo, pero no hagas demasiado de nada. Esa es mi idea”.

“Me encanta tomar un trago y me encanta comer una dona, pero no como seis donas. Y no tengo una botella de vino. Mi esposo discutiría con eso”, se ríe. Y una cosa que siempre mantendrá en su rutina de “arrogancia” es el aceite de ricino.

“Me encanta el aceite de ricino. Uso un poco en mi cabello, muy, muy poco. Lo uso en mis uñas. Lo uso en mi piel”, explica. “El aceite de ricino es increíble. Una pequeña cantidad en tu cabello le da un poco de brillo, una pequeña separación. [Lo uso en mis] cejas, pestañas, uñas, solo frótalo”.