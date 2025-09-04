Nino, quien probó los helados caseros de su abuela hace más de cuarenta años, ha mantenido viva esa tradición familiar en la región occidental del país, donde aseguran que sus productos son los mejores.

Conserva no solo el sabor sino también el cariño y la dedicación que caracterizaban las recetas originales, lo que ha endulzado la vida de sus clientes y convertido su negocio en un legado que perdura a través del tiempo.

Demuestra que algunos recuerdos no se derriten sino que se disfrutan generación tras generación, con cada porción que lleva historia y amor en su elaboración.