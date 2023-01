El Puntarenas FC anunció mediante un comunicado la separación de Héctor Trejos como presidente del equipo.

Tras la polémica con el actual director técnico del conjunto porteño, Alexander Vargas, la junta directiva acordó la separación de Trejos.

“Tras diferentes reuniones sostenidas esta mañana, la Junta Directiva decidió aceptar la decisión de Héctor Trejos en cuanto a su separación temporal como presidente de nuestro club“.

“La decisión se toma por mutuo acuerdo entre todas las partes y con la mejor disposición de siempre buscar el camino adecuado para el equipo de todos los porteños” decía el comunicado del club.

Trejos estuvo en el equipo porteño como presidente en el regreso a primera división.

A pesar de esto, el técnico Alexander Vargas declaró que el equipo está roto por la presión por parte del presidente Héctor Trejos.

“Lo que hace el presidente (Héctor Trejos) es lavarse las manos, todo me cae a mí, no me da miedo decir esto, más bien lo tuve que haber dicho hace mucho tiempo” dijo Vargas.

Además, declaró que el presidente decide lavarse las manos ante el mal momento del club.

Ahora, Trejos está lejos del equipo en un momento delicado para el conjunto porteño.