Eden Hazard no se esconde y lo reconoce. Acepta las críticas y no teme decir que tanto él como la Selección de Bélgica , eran mucho más fuertes hace cuatro años en Rusia que en esta Copa Mundial de Catar 2022.

Eso quedó en evidencia durante la victoria por la mínima diferencia en su debut ante una Canadá que estaba en una cita orbital por primera vez desde hace 36 años y aun así mereció más suerte. Los de Roberto Martínez no mostraron su mejor fútbol y dejaron más dudas que respuesta de cara a su próximo encuentro frente a Marruecos, este domingo.

“Hace cuatro años teníamos más posibilidades de ganar, aunque seguimos teniendo calidad suficiente para soñar con el Mundial, como el mejor portero del mundo, el mejor centrocampista y buenos delanteros. Es un grupo muy completo. Tenemos la mentalidad de ganar; si creemos que podemos ganar, lo podemos hacer. Ahora me toca marcar la diferencia, marcar goles y disfrutar”, respondió Hazard en rueda de prensa.

Eso sí, el mediocampista de Real Madrid sabe que es uno de los principales apuntados, pues ha estado muy lejos del nivel que en algún momento mostró. “Las lesiones forman parte del pasado. Solo quiero disfrutar en el campo. Hace dos años fue un periodo complicado para mí. Ahora estoy bien y quiero demostrar que soy un buen jugador”.

“La recuperación va muy bien. No hay ningún problema con eso. Durante esos 62 minutos me sentí muy bien y me he recuperado muy bien. Me siento bien y me apetece jugar; eso es lo más importante para mí”, aseveró.

Incluso, recordó que desde su comienzo siempre le ha toca lidiar con los malos comentarios. “Cuando empecé en Bélgica tampoco lo hice muy bien. No me molestan las críticas, la gente habla y es parte del fútbol. Yo me centro en el terreno de juego. Siempre habrá críticas”.

Finalmente, sobre Marruecos, reconoció que “contra Croacia podía haber incluso ganado ese partido. Jugaron bien. Es muy buen equipo, con jugadores que pueden marcar la diferencia. Nos tenemos que preparar muy bien. Queremos estar listos desde el inicio para marcar pronto”.

“El primer partido no supimos bien cómo gestionarlo, como hace cuatro años contra Panamá. Siempre es difícil jugar el primer partido del Mundial. Quizá tenemos menos descaro. No estoy preocupado, tengo confianza en lo que hacemos. Tenemos grandes jugadores con la pelota y hay que saber encontrar al jugador libre. Tengo confianza”, concluyó.

