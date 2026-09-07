 ¿Hay que dejar de moverse si una lesión todavía duele? Doctor explica el tema

Después de una lesión, cirugía o reemplazo de articulación, la rehabilitación busca recuperar el movimiento de manera progresiva, pero los pacientes suelen preguntarse cuánto movimiento es conveniente hacer cuando todavía existe dolor.

El Dr. Oscar Candray detalla que el primer objetivo es controlar el dolor y luego recuperar la amplitud de movimiento, trabajando siempre de forma gradual para no poner en riesgo la recuperación.

El especialista advierte que el paciente debe distinguir entre una molestia esperable durante la rehabilitación y una señal de alarma, y que acelerar el proceso por cuenta propia o dejar de moverse por miedo al dolor son los errores más frecuentes que retrasan la recuperación