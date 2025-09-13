De cara a la celebración del 15 de septiembre, la Fuerza Pública reforzará los operativos de seguridad este fin de semana, especialmente los días domingo 14 y lunes 15, para garantizar la protección de la ciudadanía durante los desfiles de faroles y el recorrido de la antorcha.

Las autoridades informaron que se incrementará la presencia policial en carreteras, centros educativos y zonas cercanas a los eventos.

En cuanto a la ley seca, solo algunas municipalidades la aplicarán. San José será una de las que restringirá la venta de licor en horarios y puntos cercanos a las actividades patrias, mientras que Heredia no aplicará esta medida al no haberse presentado solicitudes ante el Consejo Municipal. El incumplimiento de la ley seca puede acarrear sanciones económicas desde un salario base hasta 10 salarios, e incluso la pérdida de la patente comercial en casos reiterativos.

El Ministerio de Seguridad Pública recomendó a la población evitar llevar artículos de valor durante las festividades.

Estudiantes, padres de familia y docentes participarán activamente en los eventos cívicos, que este año conmemoran el 204 aniversario de la independencia de Costa Rica, mientras las autoridades trabajan para mantener un ambiente seguro y familiar