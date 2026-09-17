Hay 7 nuevos nombres en lista de homicidios ordenados por alias ‘Diablo’

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Una nueva lista de supuestos homicidios ordenados por el alias ‘Diablo’ circula con un total de siete nombres, según se desprende de la publicación que utiliza un tono amenazante.

La información indica que un grupo criminal identificado tendría como presuntos objetivos a varias personas, mientras uno de los elementos llama traidores a quienes buscan.

Las autoridades mantienen la investigación en curso sobre este documento que genera alerta entre la población.