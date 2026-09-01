El Hospital Nacional de Niños alerta por un aumento de menores con infecciones causadas por parásitos. Algunos han llegado vomitando o expulsando lombrices.

¿Qué dice el Hospital de Niños?

“Estamos viendo a los niños acudir con ese dolor de estómago, con vómitos, con que no toleran bien sus alimentos, con algo de pérdida de peso y de repente las mamás los traen asustados porque ven salidas de lombrices, ya sea por el ano o porque vomitan lombrices”, dijo Marcela Hernández, infectóloga.

El centro médico atendió 94 casos durante este año. Los niños de 1 a 4 años son los más afectados, con 60 atenciones.

¿Cómo pueden adquirirse los parásitos?

Los parásitos pueden adquirirse mediante agua o alimentos contaminados. Recomiendan lavarse las manos, limpiar bien frutas y verduras, y consultar bien antes de desparasitar.