Hasta niños expulsando lombrices: Alertan por aumento de infecciones causadas por parásitos

Hospital de Niños advierte por esta situación.

El Hospital Nacional de Niños alerta por un aumento de menores con infecciones causadas por parásitos. Algunos han llegado vomitando o expulsando lombrices.

¿Qué dice el Hospital de Niños?

“Estamos viendo a los niños acudir con ese dolor de estómago, con vómitos, con que no toleran bien sus alimentos, con algo de pérdida de peso y de repente las mamás los traen asustados porque ven salidas de lombrices, ya sea por el ano o porque vomitan lombrices”, dijo Marcela Hernández, infectóloga.

El centro médico atendió 94 casos durante este año. Los niños de 1 a 4 años son los más afectados, con 60 atenciones.

¿Cómo pueden adquirirse los parásitos?

Los parásitos pueden adquirirse mediante agua o alimentos contaminados. Recomiendan lavarse las manos, limpiar bien frutas y verduras, y consultar bien antes de desparasitar.