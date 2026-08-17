Un video de las emergencias por lluvias llamó la atención de muchos. Un hombre salió de su casa nadando para conseguir alimento para sus mascotas. Noticias Repretel pudo hablar con el afectado.

Cámara captó sus acciones saliendo de casa

El agua subió a unos tres metros y lo único que se veía era un casco con dos sandalias negras, que el hombre llevaba en las manos para ponerselas en tierra firme.

¿Por qué salió nadando?

A pesar de la emergencia, el hombre salió con la intención de buscar alimento para sus mascotas.

“Voy a comprarle una comida a mis animales que tengo ahí, que se me terminó, entonces regreso y se las llevo”, dijo don José, vecino de Naranjales.

También aseguró que se prefiere quedar en su casa ante la posibilidad que le roben algún artículo.