La Selección de Costa Rica inició su camino en la eliminatoria mundialista rumbo a Norteamérica 2026 con un triunfo ante Nicaragua, pero más allá del resultado, la actuación de Brandon Aguilera dejó muchas dudas en la afición. El volante, llamado a ser el “10” del equipo, tuvo cifras preocupantes en los 45 minutos que disputó.

Estadísticas de Brandon Aguilera ante Nicaragua (1er tiempo)

• Minutos jugados: 45

• Toques: 28

• Pases precisos: 17/18 (94%)

• Pases clave: 1

• Centros (acertados): 5 (1)

• Pases largos (acertados): 0 (0)

• Tiros a puerta: 0

• Tiros fuera: 2

• Disparos bloqueados: 0

• Regates intentados (completados): 1 (0)

• Duelos desde el suelo (ganados): 4 (0)

• Duelos aéreos (ganados): 1 (0)

• Posesión perdida: 7

• Faltas cometidas: 2

• Faltas recibidas: 0

Un 10 que no pesó en el ataque

Aguilera no logró rematar a puerta, perdió siete balones y no ganó ninguno de los cinco duelos que disputó (cuatro en el suelo y uno aéreo). Además, falló el único regate que intentó y no completó ningún pase largo, aspectos claves en un mediocampista creativo.

Aunque su precisión en los pases fue alta (94%), la mayoría fueron toques cortos sin trascendencia ofensiva.

Preocupación en la afición

Los números de Brandon Aguilera han generado críticas, pues se esperaba que asumiera el rol de conductor de juego en el debut eliminatorio. Su bajo impacto ofensivo abre el debate sobre si debe seguir siendo el encargado de la “10” de La Sele rumbo al Mundial 2026.