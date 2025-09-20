Esta semana se reveló un informe que expone no solo el gasto de los diputados en gasolina y viáticos, sino también las ausencias y salidas al extranjero que acumulan algunos legisladores desde el inicio de su gestión

Diputados con más ausencias en el Congreso

De acuerdo con el Observatorio Primera Línea, la diputada Andrea Álvarez encabeza la lista con 237 ausencias a sesiones del plenario y comisiones. Le siguen Gloria Navas con 167 ausencias y el socialcristiano Carlos Andrés Robles con 146.

Los diputados explicaron que parte de estas ausencias se debe a problemas de salud y tratamientos médicos. Álvarez señaló haber pasado por varios procedimientos médicos relacionados con su útero, mientras que Robles indicó que estuvo incapacitado por hipertensión.

Sin embargo su salario no se ve afectado por las ausencias.

Viajes al extranjero marcan diferencias

En cuanto a viajes internacionales, las fracciones del Partido Liberación Nacional y Nueva República registran en promedio más de 50 salidas por diputado, muy por encima del promedio general de la Asamblea Legislativa, que es de 37 viajes.

En contraste, partidos como el Frente Amplio y el Progreso Social Democrático no superan las 15 salidas en promedio.

La diputada Rosaura Méndez figura entre quienes más tiempo pasaron fuera del Congreso, acumulando 150 días de viaje. Méndez defendió su participación en competencias deportivas internacionales.

Salarios intactos pese a ausencias

El Observatorio Primera Línea destacó que, aunque los legisladores acumulan ausencias o viajes al extranjero, los salarios se mantienen sin rebajos. Esto significa que los diputados reciben el mismo ingreso mensual independientemente de su nivel de asistencia al plenario o a las comisiones.

Además, algunos de los viajes fueron financiados de forma parcial por organizaciones internacionales, aunque en otros casos se cubrieron con fondos públicos de la Asamblea Legislativa.

Un tema clave en vísperas electorales

La información busca poner en perspectiva el nivel de gasto y eficiencia de los actuales legisladores, de cara a las elecciones nacionales donde se renovarán los 57 escaños del primer poder de la República.