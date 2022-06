Harry Styles está arrasando con su gira Love On Tour. En uno de sus conciertos, el artista británico recibió una grata sorpresa que hizo que, incluso, detuviese el show. Harry pidió ayuda a sus seguidores, ya que entre el público se encontraba la que fue su primera profesora del colegio. Todos señalaron a una mujer, lo que hizo que fuese más sencillo para él dar con ella. ¡Y allí estaba!

Las cámaras por fin lograron dar con la mujer y su imagen fue proyectada en las pantallas gigantes mientras el cantante le dedicada unas palabras: “¿Cómo estás? Escuché que te vas a jubilar- Solo quiero agradecerte por todo en estos años formativos. Muchas gracias”, dijo el artista. “Significa mucho para mí que estés aquí esta noche, fuiste realmente una maestra maravillosa. Gracias desde el fondo de mi corazón y significa mucho que estés aquí y te dedico esta canción”, agregó Styles y le dedicó su próxima canción, “Canyon Moon”.

El momento en el que el artista quiso encontrar a su profesora

Antes de interpretar Canyon Moon, el artista se refirió al público: “¿Se imaginan lidiar conmigo cuando tenía cuatro años? Era muy divertido”. También dijo a la audiencia: “Es un placer absoluto estar aquí en casa con mi show, no puedo comenzar por decirles cuánto significa para mí tocar aquí esta noche y para todos ustedes por venir”.

¿Vuelve One Direction?

Hace ya siete años que el famoso grupo One Direction se separaró. Desde entonces Harry Styles disfruta de su éxito en solitario, pero confesó que no le importaría volverse a juntar con sus excompañeros. “La idea en sí me parece preciosa. No sé, me refiero a que pensar en eso es muy agradable, de veras. Pensar en eso es muy agradable, de veras. Creo que todos nosotros vivimos algo muy especial juntos y quedó mucho amor ahí”, dijo el artista.

“Así que sí, creo que si se diese el momento para que podamos volver de la manera correcta sería genial que sucediera”, ha continuado Styles, que de esta manera se une a las palabras de Liam Payne sobre un posible regreso de la banda.Sus declaraciones han hecho que millones de fans se emocionen, ansiando el esperado reencuentro.