Harry Kane gana el Balón de Oro: Vea la lista completa

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El premio más codiciado a nivel individual en el mundo del fútbol ya tiene dueño: El inglés Harry Kane es el nuevo Balón de Oro.

Así lo dio a conocer France Football en la gala de sus premios, que se realizó este lunes 26 de octubre. Otorgó el preciado balón dorado al delantero por su gran temporada.

El top 10 lo completan:

2. Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Messi

6. Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabián Ruiz

Esta es la primera ocasión en la que Harry Kane gana el premio. El último ganador fue Ousmane Dembélé, francés que se convirtió en la principal figura de la Champions League del Paris Saint Germain.

La mejor del mundo

Tras superar una lesión que la alejó de los terrenos de juego por un largo periodo, la futbolista del Barcelona, Alexia Putellas, ganó el Balón de Oro femenino. Es su tercero.

Otros premios

El jugador joven del año lo ganó el español Lamine Yamal.

El mejor entrenador del año fue para el ganador de la Copa del Mundo, Luis de la Fuente.

Unai Simón, portero de España, es quien se consagró como mejor guardameta.

El premio al club del año se quedó de nuevo en Paris.

Goleador del año para el inglés Harry Kane.