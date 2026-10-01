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Harrick Maclean emprende con un tradicional rice and beans con pollo, un nuevo negocio que deleita a la gente con su receta familiar y ingredientes frescos.
El emprendimiento, ubicado en Curridabat, San José, es hecho artesanalmente y todo lo prepara desde cero, manteniendo vivas las recetas limonenses de su abuela Paty y Plantitá.
Además, el periodista deportivo cocina desde niño y junto a sus hermanos Maclean ofrecen este platillo con contacto para información al 8552-2282.