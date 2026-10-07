Halterista costarricense gana plata y bronce en campeonato panamericano

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La halterista costarricense ganó plata y bronce en el campeonato panamericano, donde Natalia Morera Ávila, de 20 años, destacó en el evento realizado en México.

La atleta se ganó la medalla de plata en la categoría juvenil de los 58 kilogramos, mientras que sumó una medalla de bronce en la categoría mayor.

Este resultado representa uno de los logros internacionales más importantes de su trayectoria, al compartir podio con algunas de las mejores pesistas de América.