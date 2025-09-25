El hallazgo sin vida de una pareja de ciudadanos alemanes en Quepos genera una profunda preocupación en el sector turístico, ya que este caso eleva a 12 el número de homicidios de extranjeros registrados en ese cantón por el Organismo de Investigación Judicial en lo que va del año.

Expertos señalan que este tipo de eventos violentos afecta directamente la reputación de Costa Rica como destino seguro, lo cual podría impactar el flujo de visitantes en una industria ya competitiva y que reporta un decremento comparado con temporadas anteriores.