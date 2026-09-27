Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Esta mañana encontraron a una mujer de 34 años fallecida dentro de una vivienda en Miramar de Montes de Oro, Puntarenas.

Un elemento diferenciador, sería el detonante para que las autoridades valoren el caso como un aparente femicidio, aunque aún no se confirma de manera oficial.

¿Cuál es el hallazgo clave?

A la mujer la encontraron con un trauma en el cuello que hace presumir una posible asfixia.

Un familiar de una de las víctimas alertó al 9-1-1 después de encontrar a la mujer dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Las autoridades deberán confirmar esta hipótesis mediante los análisis forenses y la autopsia correspondiente.

Mientras tanto, en la sala de la vivienda fue encontrado el cuerpo de quien sería su compañero sentimental, identificado como Gamboa Hernández, de 31 años.

Una cuerda cerca del hombre

Cerca del cuerpo del hombre, los agentes encontraron una cuerda. Este elemento forma parte de las circunstancias que ahora investigan las autoridades.

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Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre habría cometido un femicidio y posteriormente atentado contra su propia vida.

Sin embargo, esta versión todavía forma parte de la investigación y deberá ser confirmada mediante las diligencias judiciales y forenses.

Investigación continúa

El caso permanece bajo investigación para esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de ambas personas.