La minería ilegal de oro encontró una nueva base de operaciones en el Cerro Cuchunditas, ubicado en Cutris de San Carlos, una zona norte alejada de la localidad de Crucitas y de difícil acceso para las autoridades.

Este obstáculo logístico obliga a los oficiales de la Policía a realizar caminatas de varias horas para poder llegar a la zona intervenida.

Durante la incursión más reciente, se logró un decomiso significativo de 150 toneladas de sedimentos, los cuales estaban listos para ser procesados con el fin de extraer el oro de manera ilícita.