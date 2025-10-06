El hallazgo de tres cuerpos en diferentes sectores del país durante el fin de semana encendió las alarmas de las autoridades judiciales. Dos de los casos presentan señales de extrema violencia, incluyendo tortura, desmembramiento y quema de restos, lo que apunta a posibles ajustes de cuentas ligados al crimen organizado.

Cuerpos encontrados en ríos

En las márgenes del río Torres, en San José, se localizó uno de los cuerpos. Este tipo de escenarios se ha vuelto común en las últimas semanas, ya que las organizaciones criminales aprovechan la maleza y zonas solitarias para lanzar cuerpos o incluso sepultarlos en fosas improvisadas, dificultando las investigaciones por la falta de testigos.

Las autoridades realizaron un complejo operativo de extracción para recuperar el cuerpo, que presentaba múltiples lesiones. Aún no se ha determinado la causa exacta de muerte.

San Gabriel de Aserrí: tortura, desmembramiento y quema

Uno de los casos más estremecedores se registró en San Gabriel de Aserrí, donde fue hallado un cuerpo desmembrado y quemado en un lote baldío. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue torturada en vida, y el crimen responde a un mensaje interno entre grupos criminales.

Este tipo de actos buscan infundir miedo dentro de las propias organizaciones en casos de traición, y también enviar advertencias a bandas rivales, reforzando la cultura de violencia que estos grupos utilizan para mantener el control territorial.

Carrizal de Alajuela: hallazgo vinculado a un asalto

En Carrizal de Alajuela, se localizaron restos humanos en una fosa improvisada, que las lluvias dejaron al descubierto. Todo apunta a que podrían pertenecer a don Daniel Vargas Salas, un hombre de 71 años reportado desaparecido desde el 2 de septiembre.

El OIJ había buscado días atrás en su propiedad tras sospechar que fue víctima de un asalto a su vivienda. Aunque aún no se confirma oficialmente su identidad, las autoridades consideran este caso una prioridad por tratarse de un posible homicidio por robo.

Crimen organizado detrás de los casos

De acuerdo con las autoridades, los tres casos reflejan el incremento de la violencia extrema ligada a bandas criminales, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico. Estas organizaciones no solo asesinan a sus víctimas, sino que en muchos casos las torturan y desaparecen para enviar mensajes de poder y amedrentamiento.

Investigaciones en curso

El OIJ aún no ha confirmado las identidades de las víctimas halladas. Una vez se realicen los reconocimientos forenses, las investigaciones podrían avanzar con mayor rapidez. La prioridad en este momento es identificar plenamente los cuerpos para esclarecer los móviles de cada crimen y determinar si se trata de ajustes de cuentas entre bandas o de otros hechos violentos.