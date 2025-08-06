El Director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, Randall Zúñiga, reveló que se hallaron restos humanos en el sector de Guatuso, que presuntamente serían de Nelly Romero.

Romero, de 33 años, es madre de tres niños, y fue vista por última vez el 6 de julio de 2025 en Puerto Viejo de Sarapiquí.

La Subdelegación Regional de Sarapiquí y la Unidad Canina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre como principal sospechoso de su desaparición, el pasado 24 de julio.

Zúñiga comentó que, la vestimenta coincide, en apariencia, con la víctima.