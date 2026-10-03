Hallan restos del avión desaparecido con seis personas a bordo

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

La Guardia Costera de los Estados Unidos informó del hallazgo de los restos de un avión de transporte sanitario con seis pasajeros a bordo cerca de Nantucket, frente la costa noroeste del país norteamericano.

Aeronave perdió contacto cuando cubría la ruta entre Bermudas y Boston.

¿Qué dicen las autoridades?

Según las autoridades, los restos pertenecían al avión desaparecido. La búsqueda de los desaparecidos continúa.

La Guardia Costera desplegaron un amplio operativo un área de más de 4 kilómetros cuadrados frente a las costas de Nantucket, durante un periodo de 27 horas.

Seguimiento del avión

Según los datos del portal FlightAware, el avión sufrió un rápido descenso desde 7 kilómetros de altura hasta 3,3 kilómetros antes de que se perdiera la señal de radar, en el momento en que se dirigía al Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Con información de: Infobae.

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