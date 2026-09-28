Hallan pescadores con vida tras días desaparecidos en altamar

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Los encontraron gracias a una colaboración con las autoridades panameñas.
Tras una semana de incertidumbre, los tres pescadores limonenses reportados como desaparecidos fueron encontrados con vida y estables en altamar.
Cristian Quesada, rescatista de la Cruz Roja, informa que “hay un tema de deshidratación por falta de ingesta de líquidos”.
La coordinación entre autoridades de Costa Rica y Panamá permitió ubicarlos este pasado domingo junto a su embarcación.