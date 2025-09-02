Médicos del centro hospitalario donde fue atendido el niño lograron extraer un fragmento de bala alojado en su cuello, luego de que sobreviviera a un tiroteo ocurrido en una escuela católica de Minneapolis, según reportaron autoridades locales.

El hecho forma parte de una serie de incidentes violentos en instituciones educativas de Estados Unidos que han encendido las alarmas sobre el control de armas. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del ataque y la identidad del agresor.