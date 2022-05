La Fiscalía General del Estado de Nuevo León organizó una conferencia de prensa. En ella confirmó que el cuerpo hallado el domingo pertenecía a Yolanda Martínez, una joven de 26 años desaparecida desde el 31 de marzo. El hallazgo de este cuerpo es otro más que eleva la indignación ante la oleada de femicidios en Nueva León.

Su padre, Gerardo Martínez, quien se encuentra hospitalizado tras una semana sin dormir buscando a Yolanda, consiguió poner la denuncia por desaparición el 4 de abril, después de varios días de falla en el sistema por internet de la Fiscalía. Sin embargo, dos semanas después los agentes todavía no habían iniciado la búsqueda.

“Yo pensé que no hizo efecto mi denuncia o que se les olvidó, así que llamé y me dijeron que siguiera en mi casa, que me fuera a trabajar, que yo ya había puesto la denuncia, que esperara”, explicó.

Tuvo que pasar un mes desde de su desaparición para que se ofreciese una recompensa por su paradero. Luego, el gobernador, Samuel García, recibió a Gerardo.

El estado de Nueva León es uno de los lugares más peligrosos para ser mujer. (Foto: Instagram @agenda.mediatica ).

“Con lo de Debanhi allá andaban toda la comitiva y yo estaba solo. Entonces, yo pensé: ‘Qué bueno que busquen a esta niña, porque a lo mejor está en el mismo lado que mi hija y aparecen todas”, dijo Martínez.

Femicidios en Nueva León

La Fiscalía de Nueva León está en el punto de mira. La ineficacia en las búsquedas de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez han hecho que la institución se haya visto obligada a despedir a su fiscal Antisecuestros y al de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Todavía no hay una línea de investigación que explique qué ocurrió el 31 de marzo con Yolanda o el 9 de abril con Debanhi. Tampoco hay rastro de Celeste Tranquilino, de 16 años, que desapareció el mismo día que Yolanda Martínez y también en Juárez, cuando salía de su escuela preparatoria. En lo que lleva de año hay 57 mujeres desaparecidas y 56 asesinadas en Nuevo León.