Por medio de su oficina de prensa, la Cruz Roja reportó la ubicación de dos cuerpos humanos en un túnel para la extracción de oro en Crucitas.

Hallazgo se produjo esta mañana.

Detalles

“Se reporta la aparente localización de dos cuerpos humanos dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro, a una profundidad aún no determinada. No se descarta la posibilidad de que haya más personas en el sitio“, dice el mensaje de Cruz Roja.

Razones

En este momento no están claras las razones que causaron el deslizamiento en el túnel u otras causas que originaron el incidente.

Movilización

Ante el hecho, la Cruz Roja movilizó:

Un vehículo de primera intervención.

Una ambulancia.

La Unidad Especializada de Primera Intervención.

Un vehículo operativo.

La Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

*Información en desarrollo. Más detalles en la edición de mediodía de Noticias Repretel.