El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el hallazgo de un cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, en un potrero.

Ubicación del cadáver se dio en el sector de Bagaces, Guanacaste.

Detalles del hallazgo del cuerpo

Según el reporte preliminar, se habría observado el cuerpo del masculino en un potrero.

¿Se sabe quién era el fallecido?

No se pudo identificar. Se trasladó hasta la Morgue Judicial para determinar con exactitud las causas de su muerte y la identidad del fallecido.

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