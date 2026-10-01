Hallan cuerpo de joven que desapareció en una catarata

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó este jueves la localización del cuerpo de un joven de 18 años, quien permanecía desaparecido desde el sábado anterior tras sufrir un accidente acuático en el sector de la Finca Los Reyes, en San Lorenzo de Tarrazú.

Sexto día de búsqueda

El hallazgo se produjo durante el sexto día de labores de búsqueda, en las que participaron equipos especializados de la Cruz Roja Costarricense.

Durante los últimos días, los socorristas realizaron recorridos y rastreos en diferentes sectores del río, con apoyo de personal especializado, vehículos operativos y drones.

Autoridades realizan procedimientos

Tras la localización del cuerpo, los equipos de emergencia permanecen en el sitio mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Noel Ureña, jefe de la Estación de Bomberos de San Marcos, brindó detalles sobre las labores realizadas y el hallazgo del joven.