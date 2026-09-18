 Hallan 71 kilos de cocaína abandonados en el mar

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Una operación internacional permitió recuperar 71 kilos de cocaína lanzados al mar por tripulantes de una embarcación interceptada en aguas panameñas. Las autoridades costarricenses hallaron dos bultos frente a las costas de Punta Burica tras una alerta de la DEA y Guardacostas de Estados Unidos.

La droga, proveniente de Colombia, fue localizada por una patrullera del Servicio Nacional de Guardacostas durante labores de apoyo al Servicio Aeronaval de Panamá.

La interdicción de la embarcación se produjo luego de que una alerta permitiera a las autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos dar seguimiento a la nave.

Durante la persecución, los tripulantes arrojaron los bultos al agua, de los cuales dos fueron recuperados por Costa Rica en alta mar. El resto del cargamento fue incautado en aguas panameñas.