El Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto nacional para el año 2026, el cual contempla un aumento del 2.3%, equivalente a 400 mil millones de colones, destinados principalmente a seguridad, educación y ayudas sociales.

No obstante, cuatro de cada diez colones estarán orientados al pago de la deuda pública, tanto de capital como de intereses, lo cual refleja la delicada situación fiscal del país.

Esta distribución busca equilibrar las urgentes necesidades sociales con las obligaciones financieras del Estado.