Hacienda pone en alerta a la población ante peligrosa modalidad de engaño

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Ministerio de Hacienda alertó a la población sobre una nueva modalidad de engaño que utiliza correos electrónicos falsos para intentar obtener información de los ciudadanos.

Las autoridades explicaron que personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios de Hacienda para contactar a posibles víctimas y generar confianza mediante mensajes fraudulentos.

Hacienda pide desconfiar de correos sospechosos

Ante esta situación, Hacienda recomienda revisar cuidadosamente cualquier correo que solicite información personal, datos confidenciales o acciones relacionadas con trámites.

Además, la institución pide a los ciudadanos verificar la autenticidad de los mensajes antes de responder o proporcionar cualquier dato.

Evite compartir información personal

Las autoridades recuerdan que los ciudadanos deben mantener la precaución ante solicitudes inesperadas. Un correo sospechoso puede utilizar nombres, logotipos o información que aparenta pertenecer a Hacienda.

Por eso, antes de atender una solicitud, la población debe confirmar que el mensaje proviene de un canal oficial.

Hacienda también recomienda no entregar información personal o confidencial mediante enlaces o formularios incluidos en correos cuya autenticidad genere dudas.

La alerta busca evitar que más personas caigan en este tipo de engaños y proteger sus datos ante posibles intentos de fraude.

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