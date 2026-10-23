Hacer ejercicio durante el tratamiento contra el cáncer: estos son sus beneficios

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Es falso que los pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia deban permanecer en cama, pues al contrario, el movimiento ayuda a reducir la fatiga, mejora el ánimo y disminuye el impacto de los tratamientos.

El Dr. Óscar Barrantes Araya, especialista en rehabilitación oncológica, explica cómo afecta quedarse en reposo durante un proceso tan demandante y detalla que la evidencia demuestra que el ejercicio adaptado es seguro y una herramienta clave durante la quimioterapia y la radioterapia.

El especialista señala que, aunque parezca contradictorio, el reposo prolongado aumenta el cansancio y el movimiento aporta energía.