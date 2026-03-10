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Se dio a conocer un nuevo dato tras el asesinato de Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años. El joven recibió un ataque a puñaladas cerca de una parada de bus en el sector de Liberia.
Esta tarde, el Poder Judicial informó sobre una medida preventiva que le impusieron.
El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia le impuso 15 días de prisión al joven de apellido Rodríguez, quien es sospechoso del delito de homicidio.
Según informaron a Noticias Repretel, a las 6:00 p.m. entregaron el cuerpo de Liann a su familia. Se está velando en Funerales Vida, en el centro de Liberia.