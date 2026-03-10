Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Se dio a conocer un nuevo dato tras el asesinato de Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años. El joven recibió un ataque a puñaladas cerca de una parada de bus en el sector de Liberia.

¿Qué pasó con el sospechoso?

Esta tarde, el Poder Judicial informó sobre una medida preventiva que le impusieron.

¿Qué medida?

El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia le impuso 15 días de prisión al joven de apellido Rodríguez, quien es sospechoso del delito de homicidio.

¿Y cuál es el dato que se dio a conocer tras el asesinato?

Según informaron a Noticias Repretel, a las 6:00 p.m. entregaron el cuerpo de Liann a su familia. Se está velando en Funerales Vida, en el centro de Liberia.